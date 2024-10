Van Persie geeft oud-teamgenoot Böetius kans op contract bij sc Heerenveen

Jean-Paul Boëtius krijgt van zijn voormalig ploeggenoot Robin van Persie een kans om zich te bewijzen bij sc Heerenveen. De 30-jarige aanvaller is op proef bij de Friese club.

Van Persie en Boëtius voetbalden in het seizoen 2018/2019 samen bij Feyenoord en hebben ook één interland bij het Nederlands elftal samen op het veld gestaan.

Boëtius kreeg ruim twee jaar geleden de diagnose teelbalkanker. De aanvaller werd met succes behandeld en keerde al snel terug op het veld, maar bleek later ook uitzaaiingen in zijn lymfeklieren te hebben. Boëtius kwam afgelopen zomer met het goede nieuws dat hij 'schoon' is.