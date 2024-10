ANP Robin van Persie tijdens Heracles-Heerenveen

NOS Voetbal • vandaag, 06:00 Beginnend trainer Van Persie: 'Ik ben niet bang om te verliezen. Juist niet'

"Als je hoog wil eindigen, moet je dit soort wedstrijden winnen", stelde Robin van Persie afgelopen vrijdag voor de NOS-camera. De trainer had zijn sc Heerenveen zojuist met 2-1 zien verliezen bij Heracles. Maar, sloot hij af: "We gaan vol goede moed door en toewerken naar PEC."

Het tekent zijn gemoedstoestand: de 41-jarige Rotterdammer is in zijn eerste jaar als hoofdcoach in het betaald voetbal niet van zijn stuk te brengen. Niet door de pijnlijke 9-1 nederlaag bij AZ en ook niet door de ietwat teleurstellende veertiende plaats die de Friezen na zeven speelronden innemen op de ranglijst.

Zijn visie staat voorop: de oud-speler van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United wil het publiek aanvallend, attractief voetbal voorschotelen. Dat dat ook weleens mis kan gaan, zeker in de beginfase van het seizoen, neemt hij voor lief.

1:40 'Na AZ vertelde hij ons wat er kon gaan gebeuren in de media'

"Ik ben niet bang ben om te verliezen. Juist niet. We hebben al een aantal van zulke momenten gehad en er komen er nog meer dit seizoen, maar uiteindelijk ga je daar ongelooflijk veel van leren met elkaar."

Vandaar ook dat Van Persie immer voor zijn spelers zal blijven staan. "Te allen tijde, wat er ook gebeurt. Dat is voor mij een kernwaarde. Die jongens moeten het vertrouwen voelen dat ze op een plek werken waar ze fouten mogen maken. En als het een keer fout gaat, bespreek ik dat - en niet op een schreeuweriger manier - met de spelers en niet in de media."

Boze emoties

Op een nijdige trainer voor de camera hoeven we dus niet te rekenen. "Ik geloof niet zo in boze emoties. Als speler heb ik dat wel een aantal keer gehad, hoor. Het levert alleen niet zo veel op. Ik geloof er ook niet in om bezig te zijn met de scheidsrechter. Laat die man zijn werk doen, laat de vierde official zijn werk doen. En respecteer iedere tegenstander."

"Een teleurgestelde Van Persie zul je in de media wel kunnen zien, een blije zal je zeker ook tegenkomen, maar een boze... Ik hoop het niet."

Daarvoor heeft de topscorer van het Nederlands elftal (50 goals in 102 interlands) het bovendien te veel naar zijn zin bij Heerenveen. "Ik voel mij vanaf dag één welkom. Ik voel aan alles dat de mensen blij zijn dat ik hier ben. En ik ben trots dat ik trainer mag zijn van zo'n mooie club."

ANP Robin van Persie coachend tijdens Heerenveen-Groningen

Plezier heeft hij hoog in het vaandel staan. "We zijn heel veel met elkaar bezig, we willen iedere dag beter worden. Hartstikke mooi. We moeten alleen niet vergeten dat we dit uiteindelijk doen omdat het ontzettend leuk is. En dat gevoel wil ik iedere dag weer terugzien."

Vaders

Nog zo'n stokpaardje: Van Persie ziet niets in boetes. "Ik geloof er niet in om als iemand één minuutje te laat is, daar een boete aan vast te plakken of op voorhand al te zeggen 'dan speel jij niet'. Nee, ik ga ervan uit dat iedereen hier op tijd wil zijn. Als het een keer onverhoopt gebeurt dat dat niet lukt, verwacht ik wel een uitleg. Maar dat is logisch."

Eerlijk, open en duidelijk wil Van Persie zijn als trainer. Ook als het op het maken keuzes aankomt: wie speelt wel en wie niet? Daar heeft hij op zich geen moeite mee. Het hoort immers bij het vak. Een ander verhaal wordt het als het jonge talenten betreft, heeft hij gemerkt.

3:09 Van Persie gelooft niet in falen, boze emoties en boetes

"Daar heb ik wel veel moeite mee. Omdat ik weet wat er in die jonge jongens omgaat. Ik vraag mij ook af of ik daar heel erg goed in ga worden. Ik gun spelers, en vooral jonge spelers, het allerbeste. Maar vanuit mijn rol moeten er wel keuzes worden gemaakt."

Hij noemt de 21-jarige Levi Smans. "Een fantastische speler. Hij traint goed en speelt goed als hij invalt, Maar Levi moet - en dat doet pijn aan mijn voetbalhart - eventjes geduld hebben, omdat ik te maken heb met andere spelers die het ook hartstikke goed doen."

Iconen

Het doet hem denken aan zijn entree als jonge twintiger bij Arsenal, waar manager Arsène Wenger de scepter zwaaide. "Hij had een plan voor mij uitgestippeld. Dat plan duurde een jaar, anderhalf jaar voordat ik basisspeler zou worden. Ik dacht: zoooo, dat is een tijd! Maar het was wel duidelijk."

Staat Van Persie nog aan het begin van zijn trainerscarrière, de Heerenveen-iconen Riemer van de Velde (oud-voorzitter) en Foppe de Haan (oud-trainer) hebben hun gloriejaren alweer even achter zich liggen. Ze zijn nog nauw betrokken bij de club. Niet zo gek dat de nieuwkomer informeerde of het ervaren duo misschien tijd voor hem had.

1:52 Van Persie kreeg tips van Riemer en Foppe, maar ook van Annie

"We hebben de hele avond gesproken over voetbal en over onze club. En dat ging alle kanten op. Zij zien ook wel dat wij op de goede weg zijn. Ze vinden het mooi dat ik geloof heb in de club en in de spelers. Dat was ook wel een belangrijke boodschap: blijf geloven in jouw visie en waar je voor staat."

Van Persie kwam thuis met diverse tips. Daarvan was die van Annie, Riemers minstens zo befaamde echtgenoot, bepaald niet de slechtste. "Ze zei: als het moment daar is, direct spelen. En daar ben ik het ook mee eens", glimlacht de jonge coach.

"Je kunt natuurlijk opbouwen om het opbouwen, maar je wil uiteindelijk tot kansen komen. Dat kan door de as, je kunt er omheen, of er overheen. En daar zit natuurlijk de tip van Annie in: als de oplossing er direct overheen is, dan moeten we dat zeker niet nalaten."