ANP Robin van Persie op de eerste training van Heerenveen

In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Voetbal • vandaag, 16:29 Van Persie op fiets naar eerste training Heerenveen: 'Dit is het leukste dat er is'

Op de fiets arriveerde Robin van Persie zaterdagochtend bij het trainingscomplex van sc Heerenveen. Bij de poort werd snel duidelijk hoe populair de nieuwe hoofdtrainer van de Friezen is: een grote groep fans wachtte hem daar vrolijk op, hopend op een selfie of handtekening.

Zo'n duizend belangstellenden waren op de eerste training van Heerenveen afgekomen. Van Persie genoot met volle teugen.

"Heel goed, geweldig", vond de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal van alle aanwezige supporters. "Het zonnetje schijnt, de sfeer zit er goed in, er is veel support. En volgens mij was het ook een leuke training vandaag."

De wei in

Het was duidelijk te zien dat Van Persie, voor wie zijn eerste klus als hoofdtrainer nu echt begonnen is, blij is om op het veld te staan. "De laatste weken zijn we druk geweest met alle voorbereidingen: van weekschema's tot jaarplanningen en afspraken", zegt hij.

"Maar uiteindelijk is dit toch het leukste: lekker het veld op, de wei in. En dan gaan bouwen aan een speelwijze, stap voor stap. Vanuit dat oogpunt ben ik heel blij dat het begonnen is."

4:22 Robin van Persie is begonnen als trainer van Heerenveen

Na de training nam een ontspannen en goedgehumeurde Van Persie alle tijd voor de vele jonge fans die naar de training waren gekomen. Ook sprak hij met de aanwezige media over de selectie van Heerenveen.

Nieuwelingen

Aan het begin van de voorbereiding verwelkomde Heerenveen veel nieuwe gezichten op het trainingsveld. Onder hen bevonden zich zaterdag negen jeugdspelers, maar ook de aanwinsten Levi Smans (ex-VVV), Sam Kersten (ex-PEC Zwolle) en Danilo Al-Saed.

Van Al-Saed wordt veel verwacht: hij is een Zweedse dribbelaar van Irakese afkomst die deze week werd aangetrokken. Hij kwam over van het Noorse Sandefjord, naar verluidt voor een bedrag van bijna één miljoen euro. Hij is de opvolger van Osame Sahraoui, die deze zomer mogelijk een transfer maakt.

Van Persie zou zijn selectie graag nog verder versterken, maar hield zich tegenover de media op de vlakte. "Het is nog erg vroeg om daar nu een oordeel over te vellen, maar uiteraard zijn we elke dag bezig met de 'witte vlekken', de posities waar eventueel wat bij zou kunnen."

Wel vertelde hij dat Heerenveen op twee posities zoekt naar versterking, al gaf hij verder niets prijs. Welke posities dat zijn en wie er op de verlanglijst staan, dat is volgens hem aan technisch directeur Ferry de Haan.