Getty Blijdschap bij Hwang In-beom (rechts)

NOS Voetbal • vandaag, 08:01 Laatbloeier Hwang is openbaring in De Kuip: 'Iedere trainer wil zo'n speler' Jorrit Hansen volgt Feyenoord namens NOS Sport

Jorrit Hansen volgt Feyenoord namens NOS Sport



Middenvelder Hwang In-beom maakt vanaf dag één grote indruk bij Feyenoord. Hoe is het mogelijk dat de al 28-jarige Zuid-Koreaan niet eerder door een grote club is opgemerkt? "Hij is lang onder de radar gebleven, maar gaat nu stapje voor stapje naar de absolute top", aldus commentator Lee Isaac Hong.

Hwang is in korte tijd uitgegroeid tot sterkhouder bij Feyenoord en speelde meer dan zestig interlands. Tot 2018 zag het er niet naar uit dat dit ging gebeuren. Want tot zes jaar geleden speelde hij namelijk op het tweede niveau in Zuid-Korea.

"Hwang was wel jeugdinternational, maar doordat hij in de K League 2 speelde, bleef hij buiten het zicht van het grote publiek", vertelt Lee, die als televisiecommentator werkt in Zuid-Korea. "Uiteindelijk pikte Vancouver Whitecaps hem op 22-jarige leeftijd op en dat bleek een keerpunt."

Bescheiden en oprecht

In de Amerikaanse competitie leerde hij Engels én een andere manier van voetballen. Toen Hwang, na een periode bij het Russische Roebin Kazan, voor een aantal maanden terugkeerde bij FC Seoul, zagen de Zuid-Koreanen eindelijk meer van zijn kwaliteiten en leerden ze hem beter kennen.

ANP Hwang op het WK van 2022 in duel met Neymar

"Een bescheiden en oprecht persoon", vertelt Lee. "Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting op het WK in Qatar van 2022, waar Hwang basisspeler was." Dankzij een overwinning op Portugal plaatste Zuid-Korea zich voor de achtste finales.

"Zuid-Koreanen hebben dan de neiging om te roepen dat ze beter zijn dan de Portugezen, maar Hwang was vrij nuchter en reëel. Hij zei te hopen dat het Zuid-Koreaanse voetbal de komende jaren stappen gaat maken, zodat ze in dit soort wedstrijden minder hoeven te vertrouwen op geluk en meer op eigen kracht."

Supporters waren weg van hem

Dat laatste deed Hwang zelf in ieder geval wel. Via het Griekse Olympiakos Pireaus kwam hij vorig seizoen bij Rode Ster Belgrado terecht. "Hij had bij Olympiakos wat problemen, waardoor Rode Ster hem vrij goedkoop kon overnemen", aldus Nebojsa Todorovic, adjunct hoofdredacteur bij de Servische nieuwswebsite Nova.rs.

ANP Hwang in dienst van Rode Ster Belgrado

"Hij kwam binnen als onbekende, maar bleek een enorme versterking te zijn. Hij had een paar weken nodig om zich aan te passen, maar daarna maakte hij al vrij snel veel indruk als middenvelder. Hwang verhoogt het tempo, neemt de juiste beslissingen en maakt zijn teamgenoten beter. Iedere trainer wil zo'n speler op die positie."

Ook de supporters liepen weg met Hwang, vertelt Todorovic: "Hij was een van de favorieten van de supporters, die een speciaal lied voor hem maakten. Dat gebeurt niet bij veel spelers. Ze waren weg van hem."

Perfecte stap

Het bleef bij één seizoen in Servië. Hwang had bij zijn komst met Rode Ster afgesproken dat de club hem niet dwars zou zitten als er een interessant bod zou komen. En dat kwam er afgelopen zomer, van Feyenoord.

0:59 Priske over de ontwikkeling van Hwang bij Feyenoord

"Dat lijkt me de perfecte stap. De Nederlandse competitie is twee klassen beter dan de Servische", zegt Todorovic. "Het verbaast me niet dat hij het zo snel al goed doet bij Feyenoord. Ik ben blij voor hem."

In schaduw van landgenoten

Of veel Zuid-Koreanen de ontwikkeling van Hwang bij Feyenoord volgen, is maar de vraag. "Hwang staat in de schaduw van Son Heung-min van Tottenham Hotspur en Hwang Hee-chan van Wolverhampton Wanderers", legt Lee uit. "Dat zijn hier de grote sterren."

"In Zuid-Korea is het niet echt mogelijk om de wedstrijden van Feyenoord te volgen", vervolgt Lee. "En als dat wel het geval was, zou alsnog bijna niemand kijken. Hier is vooral de Engelse competitie populair."

Lee sluit niet uit dat ze Hwang daar op termijn ook gaan zien. "Feyenoord is nu een logische stap. Hwang beklimt de ladder tijdens zijn carrière stapje voor stapje. En dit is weer een stapje in de richting van de Engelse of Spaanse competitie."

Feyenoord-RB Salzburg bij de NOS De wedstrijd tussen Feyenoord en Red Bull Salzburg is woensdag vanaf 21.00 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl, de NOS-app, op NPO Radio 1 en NOS Teletekst.