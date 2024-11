AFP Marit Bouwmeester

NOS Sport • vandaag, 16:24 Olympisch kampioene Bouwmeester uitgeroepen tot beste zeilster ter wereld

Marit Bouwmeester is voor de tweede keer uitgeroepen tot beste zeilster van de wereld. In 2017 viel die eer haar ook al ten deel. De 36-jarige Bouwmeester sleepte bij de Olympische Spelen in Parijs overtuigend het goud in de Laser Radial-klasse in de wacht.

Bij de mannen ging de prijs naar het Spaanse 49er-duo Diego Botin en Florian Trittel. Ook zij veroverden in Parijs de olympische titel.

Succesvolste olympische zeilster ooit

Met twee keer goud, een keer zilver en een keer brons is Bouwmeester de succesvolste olympische zeilster ooit. Ze won in 2012 zilver in Londen, in 2016 goud in Rio de Janeiro en in 2021 brons in Tokio, allemaal in de Laser Radial-klasse.

EPA Marit Bouwmeester met dochter Jessie Mae in 2024 bij de Spelen

Bouwmeester beviel in mei 2022 van dochter Jessie Mae en kwam vanwege haar zwangerschap even niet in actie. Een paar weken na de bevalling begon ze al met trainen en in oktober van dat jaar maakte Bouwmeester haar rentree en keerde de Friezin razendsnel terug aan de top.