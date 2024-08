NOS Sport • vandaag, 15:50 Van nul medailles in 2004 naar het beste zeilland in 2024: 'Geweldig gegaan'

1:48 Bondscoach Hummel over zeilsucces: 'Doelstelling ruimschoots behaald'

Aarzelend neemt hoofdcoach Arnoud Hummel de complimenten in ontvangst. "We hebben ruimschoots aan de doelstelling voldaan", reageert hij bescheiden.

Met twee gouden plakken én tweemaal brons sleepte zijn zeilequipe de afgelopen dagen in Marseille de zilvervloot binnen. Team NL wint daarmee bovendien het medailleklassement in de zeilsport, en dat is nog nooit eerder voorgekomen. "Het is geweldig gegaan. We zijn moe maar voldaan."

Dieptepunt in 2004

De successen in Marseille komen niet uit de lucht vallen. Het omslagpunt waren de dramatisch verlopen Spelen van Athene in 2004. Nederland reisde naar Griekenland met hoge verwachtingen en een uitstekende lichting zeilers, maar kwam met lege handen thuis.

Onder leiding van toenmalig technisch directeur Hessel Evertse ging het roer om.

Zeilverslaggever Ayolt Kloosterboer "We zijn een echt watersportland. Genoeg aanwas, maar op de Spelen heb je meer nodig dan alleen potentie. In het verleden zochten zeilers elkaar op: 'Goh, jij zeilt ook op deze plas? Laten we samen gaan varen'. Zo kwamen in zeilverenigingen verspreid over het land fanatieke zeilers bovendrijven, vaak gesteund door hun ouders. Die werden op grote toernooien weliswaar begeleid door het Watersportverbond, maar structuur ontbrak." Na het debacle van 2004 pakte het Watersportverbond nadrukkelijk de regie. Waar de zeilers voorheen veel vrijheid kregen om hun eigen campagne vorm te geven, kwam er nu een coachgestuurd programma. "Dat was niet eenvoudig, want je loopt tegen heilige huisjes aan. Het betekende ook dat Jantje niet meer altijd met z'n vriendje Pietje kon varen. Je wordt uiteindelijk afgerekend op medailles."

De professionalisering wierp z'n vruchten af. Berkhout en De Koning (470 klasse) vierden wereldtitels en haalden zilver op de Spelen van Peking. Ook het gedurfde Yngling-project, waarbij een centraal aangestuurde groep van negen zeilsters moest strijden om een plek in het olympische team, leverde een zilveren medaille op.

Voorbeeldfunctie

Sindsdien is de stijgende lijn doorgezet. Speciale aandacht vraagt hoofdcoach Hummel voor Marit Bouwmeester, die sinds Londen 2012 steevast op het podium eindigde.

"Het is spectaculair om met Marit te mogen werken", looft Hummel de Friezin. "Ze presteert al zo lang op het hoogste niveau. Ook zij heeft moeilijke periodes gekend. Het laatste jaar was heel spannend, met alles wat er in haar leven gebeurde. Toch komt op de belangrijkste momenten altijd de topsporter in haar naar boven."

1:38 De gouden Spelen van zeilster Bouwmeester

De hoofdcoach erkent dat Bouwmeester met haar benadering van topsport een voorbeeldfunctie vervult. "Dat geldt niet alleen voor andere zeilers, maar ook voor alle coaches en andere stafleden."

Hummel oogt zichtbaar vermoeid na twee zenuwslopende weken in Marseille, waar de onvoorspelbare wind dikwijls spelbreker. Met die voortdurend wisselende omstandigheden kwam Team NL vaak goed uit de bus.

0:38 Hoofdcoach Hummel: 'Het laatste jaar was hartstikke spannend voor Bouwmeester'

"Eigenlijk hebben we het wonderbaarlijk goed gedaan. We gaan hiervan genieten." Tegelijk beseft Hummel: "Het is mooi dat we het medailleklassement hebben gewonnen, maar zijn nog niet klaar. We willen structureel bij de top drie zeillanden horen. Daarvoor moeten we blijven investeren in talentontwikkeling."

Leerdoelen

Hummel heeft veel geleerd in Marseille. "Er zijn in de aanloop ook dingen gebeurd, die we hadden willen voorkomen. We hebben gemerkt dat het essentieel is om zeilers en coaches af en toe samen te brengen, om hun kennis en ervaring te delen."

ANP Marit Bouwmeester

"Daarom vind ik dat we vaker moeten samenkomen met de ploeg, te beginnen met deze winter. Normaal waaieren onze zeilers uit over de hele wereld om goed te kunnen trainen met buitenlandse sparringpartners. Zeilers gaan weliswaar harder zeilen van maatwerk, maar de groei van de ploeg zit 'm in de kruisbestuiving. We moeten van elkaar blijven leren."

Graag hoort de NOS wat jij als bezoeker van de Olympische Spelen-sectie vindt en hoe we deze in de toekomst kunnen verbeteren. Zou jij ons willen helpen door een aantal vragen te beantwoorden? Klik hier voor de vragenlijst.