Persbureau Heitink De flat waar de jongen van naar beneden is gevallen

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 11:39 Jongen (5) die van balkon viel in Zutphen buiten direct levensgevaar

De 5-jarige jongen die eergisteren van een balkon uit een flatgebouw in Zutphen viel, is buiten direct levensgevaar. Dat meldt de politie. Het jongetje werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Hij viel van een balkon van een flatgebouw aan de Van Drinenstraat. De moeder werd daarop aangehouden. Haar mogelijke betrokkenheid wordt onderzocht, aldus de politie.

De politie meldde gisteravond dat het 5-jarige jongetje van de intensive care is verplaatst naar de medium care, wat betekent dat hij niet meer in direct levensgevaar is. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie roept mensen die wat gezien hebben op om zich te melden.

Impact op de buurt

Het incident heeft veel indruk gemaakt op flatbewoners. Hun is slachtofferhulp aangeboden. Ook was er gistermiddag een bijeenkomst. Omwonenden zeggen tegen Omroep Gelderland dat de vrouw mogelijk verward was en dat ze zich ernstig zorgen maakten over de kleuter. Volgens een buurman stond de vrouw vlak voor het het incident op het balkon te schreeuwen. "My boy, ik niet, niemand niet", zou ze hebben geroepen.

Ook zou de politie eerder die dag al vaker zijn langs geweest bij de flat, agenten zouden de moeder en het kind ook hebben meegenomen. "Tot onze grote verbazing waren ze een paar uur later weer thuis", zegt een buurtbewoner.

Waarnemend burgemeester Wimar Jaeger van Zutphen bevestigt aan de omroep dat de politie zondag is komen kijken bij de flat in Zutphen. "We weten dat de politie eerder op de dag contact heeft gehad met moeder en kind", vertelt hij. "Hoe dat precies verlopen is en wat daar gebeurd is, dat moet echt eerst goed bekeken worden."

Volgens een buurvrouw was de moeder bekend bij instanties zoals Veilig Thuis. "Er is een voorgeschiedenis, dat weten we. Maar het allerbelangrijkste is nu dat het jongetje zo snel mogelijk beter wordt", aldus de burgemeester.