Meisje (1) zwaargewond na val uit raam in Helmond

In Helmond is een kind zwaargewond geraakt na een val uit een raam. Het incident vond plaats op de Markt, in het centrum van de stad. "Alle aandacht gaat nu uit naar het gewonde kindje", schrijft de politie.

Het meisje is anderhalf jaar oud en viel van de derde verdieping naar beneden. De ouders van de dreumes zijn van Poolse afkomst en niet in Nederland. Het kindje sliep bij haar oma, zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant . Op het moment van het incident zaten terrassen rondom de woning vol, meldt de regionale omroep.

Ongelukken

In Rotterdam raakte afgelopen vrijdag nog een meisje van 3 jaar gewond door een val uit een raam. Het meisje was het vijfde kind in drie weken tijd dat in de regio Rotterdam van een balkon of uit een raam was gevallen.