Media-TV Gisteren raakte een meisje van 3 jaar zwaargewond na een val uit een raam van een woning in Rotterdam

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 14:01 Politie: val kinderen uit ramen Rotterdam allemaal ongevallen

Bij de vijf kinderen die de afgelopen drie weken in Rotterdam en omgeving uit een raam of van een balkon vielen, is in alle gevallen sprake van een ongeval. Dat meldt de politie.

Gisteren raakte een meisje van 3 jaar zwaargewond na een val uit een raam van een woning in Rotterdam. Vorige week liep een baby van 1 jaar ernstig letsel op, nadat die van vier hoog uit een raam was gevallen.

Tussen eind juli en midden augustus vielen er nog twee kinderen uit de buurt uit een raam: een kind van 4 uit Rotterdam en een kind van 5 uit Vlaardingen. Een meisje van 6 uit Rotterdam viel afgelopen week van een balkon.

Geen strafrechtelijk onderzoek

Bij de laatste drie incidenten ging de politie al uit van een ongeluk, maar nu is dus duidelijk dat in alle gevallen geen sprake is van een misdrijf. "In de vijf zaken is geen bewijs gevonden van onoplettendheid of iets dergelijks", zegt een woordvoerder tegen Rijnmond. "Er is dan ook geen reden om iemand te vervolgen."

Alle kinderen raakten gewond of zwaargewond. Hoe het nu met ze gaat, kan de politie niet zeggen. "Vooralsnog is duidelijk dat geen van de slachtoffers is overleden", zegt de woordvoerder.

Opletten bij de inrichting

Volgens de politie is uit de zaken gebleken dat bij de inrichting van een woonkamer of slaapkamer maatregelen kunnen worden genomen om te voorkomen dat kinderen gemakkelijk ergens op kunnen klimmen.

"Het is begrijpelijk dat mensen met het warme weer ramen openzetten, maar denk goed na waar je een stoel, kast of bedje neerzet", zegt de woordvoerder. "Kinderen kunnen zichzelf ergens aan optrekken. Ze zien ook hoe je als ouder gordijnen of lamellen wegschuift, een raam openmaakt of sluit. Dat kunnen ze nadoen."