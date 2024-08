Kind van 3 jaar valt uit raam in Rotterdam, vijfde incident in drie weken

In Rotterdam is een meisje van drie jaar gewond geraakt nadat ze donderdagavond uit een raam was gevallen. Ze werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat, is niet bekend. Wel deelt de politie dat haar situatie zorgelijk is en dat wordt onderzocht hoe het meisje is gevallen. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Vijf kinderen

Het meisje is het vijfde kind in drie weken tijd dat in Rotterdam en omgeving van een balkon of uit een raam is gevallen. Vorige week liep een baby van 1 jaar ernstig letsel op, nadat het van vier hoog uit een raam was gevallen. Die zaak wordt onderzocht door de politie, omdat ook daar de toedracht niet duidelijk is.