Persbureau Heitink De flat waar de jongen van naar beneden is gevallen

NOS Nieuws • vandaag, 04:39 5-jarige jongen naar ziekenhuis gebracht na val uit flat Zutphen

In Zutphen is een 5-jarige jongen gisteravond vanaf een balkon uit een flatgebouw gevallen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het is onduidelijk hoe de jongen eraan toe is.

De politie roept getuigen, voor wie slachtofferhulp beschikbaar is gesteld, op zich te melden. Agenten hebben onderzoek gedaan of er mogelijk een strafbaar feit is gepleegd.

Volgens persfotografen ter plekke is de jongen vanaf de vijfde verdieping gevallen en op een grasveld achter de flat op de grond terechtgekomen. Meerdere politieauto's, ambulances en een traumahelikopter werden vervolgens ingeschakeld. Onder politiebegeleiding zou de jongen per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Arrestatie

Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Onder meer het AD meldt dat de moeder van de 5-jarige is aangehouden. Een woordvoerder van de politie kan dit tegenover de NOS bevestigen noch ontkennen. Volgens de krant veroorzaakte het incident veel commotie in de wijk. Omwonenden zeggen dat de vrouw mogelijk verward was.