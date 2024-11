Instagram Casimir Schmidt Casimir Schmidt (links) met Simone Biles (midden) tijdens een bezoek aan het American Football-wedstrijd van Chicago Bears

NOS Sport • vandaag, 06:09 Schmidt beleeft 'onvergetelijke' tour met turnicoon Biles: 'Voelde me net een rockster' Franklin Stoker redacteur Sport

Het is voor turner Casimir Schmidt de trip van zijn leven geweest. Na acht intense en tegelijkertijd prachtige weken zit zijn tour door de Verenigde Staten met superster Simone Biles erop. "Ik vergeet dit nooit meer. Dit was zo gaaf."

De in Hoofddorp geboren Schmidt behoorde tussen september en november tot een groep van achttien turners die in zeven weken de VS doorkruiste voor 32 shows in 30 steden.

Turnicoon Biles speelde de hoofdrol in de zogeheten 'Gold over America Tour', dat kan worden afgekort als G.O.A.T. (beter bekend als 'Greatest of all Time'). Deze tour, die na 2021 voor de tweede keer werd georganiseerd, is voor Biles een ode aan de turnsport.

Goed bevriend

Schmidt is al geruime tijd goed bevriend met de Amerikaanse. Hij wees direct met een glimlach naar zichzelf toen Biles in 2023 aan hem vroeg of hij nog turners kende die aan de tour zouden willen meedoen. Een avontuur was geboren.

"Ik heb me echt even een soort rockster gevoeld", vertelde Schmidt maandag vanaf het vliegveld in Detroit, waar hij zondagavond zijn laatste show had. "Ik zou het zo nog een keer willen doen, zonder twijfel. Mijn hoogtepunt? Hoe we dit als groep hebben neergezet."

Schmidt maakte deel uit van een spectaculaire show, die een samenspel was van muziek, dans en artistieke oefeningen. Biles vormde daarin het stralende en luid bejubelde middelpunt.

Casimir Schmidt Simone Biles (links) en Casimir Schmidt (derde van rechts) tijdens een van hun optredens

De 29-jarige Nederlander moest naar eigen zeggen wel wennen tijdens de repetities, die een week duurden. "We maakten lange dagen van soms wel meer dan twaalf uur. Ik moest er ook echt inkomen, want het danselement is toch iets anders. Het is niet dat je zomaar even wat pasjes doet tijdens een avondje uit."

Touringcars, koffiententjes en Mario Kart

Maar het duurde niet lang voordat Schmidt, die tijdens de Olympische Spelen in Parijs als dertiende eindigde in de meerkampfinale, gewend was aan alle routines. "We sliepen 's nachts in de touringcar om vervolgens de volgende ochtend in een nieuwe stad wakker te worden. Ik ging dan altijd even wat rondlopen, om ergens bijvoorbeeld een leuk koffietentje op te zoeken."

"We kregen in de middag een briefing, aangezien je elke keer met een ander stadion te maken hebt. De shows begonnen vaak om 19.30 uur en na afloop deden we verschillende dingen: soms ergens een hapje eten of gewoon met wat crewleden in de bus Mario Kart spelen op de Nintendo. Rond 23.30 uur vertrokken we dan weer richting een nieuwe stad."

Biles-karavaan

Met zes touringcars en vijf vrachtwagens verplaatsten de turners en de crew, ongeveer zestig personen maakten deel uit van van de Biles-karavaan, zich van plek naar plek door de Verenigde Staten. "Het was soms wel zwaar, maar je went aan dat ritme."

De toeschouwersaantallen varieerden telkens volgens Schmidt. "De ene keer traden we op voor 18.000 man, maar soms zaten er 5.000 mensen op de tribune."

Schmidt viel soms van de ene in de andere verbazing. Zo ontmoette hij voormalig toptennisster Serena Williams, die een groot fan van Biles is. "Ze nam echt even de tijd voor ons, dat is mooi om mee te maken. We hadden ook een keer een gastoptreden op televisie bij de finale van America's Got Talent."

Casimir Schmidt Casimir Schmidt tijdens een van zijn oefeningen in de show van Simone Biles

De goede band tussen Schmidt en Biles kwam eind oktober ook tot uiting toen alle turners een geplande rustperiode van vijf dagen hadden. "Iedereen ging naar huis om op te laden, maar ik bleef in de Verenigde Staten. De reis naar Nederland vond ik te lang. Ik ben toen met Simone meegegaan", legde Schmidt uit.

De Nederlander sliep niet in een hotel, maar 'gewoon' bij Biles thuis. Zoals vrienden dat voor elkaar doen.

Schmidt reisde een aantal dagen later ook met haar mee naar Los Angeles voor de presentatie van het tweede deel van de Netflix-documentaire 'Simone Biles Rising'. Die gaat over de comeback van de turnlegende nadat ze een lange periode uit de sport was weggeweest vanwege mentale problemen.

Populair

Schmidt werd er in het bijzijn van Biles continu aan herinnerd hoe groot haar status in de Verenigde Staten is. "Ze is zo populair. Simone kan ook nergens normaal over straat zonder even te worden aangesproken of dat iemand een selfie met haar wil. Maar ze gaat er goed mee om."

Casimir Schmidt Casimir Schmidt en Simone Biles

Bij Schmidt overheerst nu op weg naar huis een dubbel gevoel. "Het afscheid van elkaar als groep was emotioneel. Voor een aantal is dit het einde van hun turncarrière en misschien ook wel de laatste keer dat ze voor een groot publiek hebben opgetreden."

"We zaten continu op elkaars lip en je bent geen moment alleen. Je bouwt in die periode ook een band met elkaar op. Maar tegelijkertijd heb ik nu wel heel veel zin om naar huis te gaan, ik heb mijn familie gemist."

WK turnen in Rotterdam

Schmidt hervat binnenkort weer de training me de WK turnen in Rotterdam in 2026 als stip aan de horizon. "Ik hoop dan iets moois te kunnen laten zien. De Spelen van 2028? Dat is nog te ver weg. Eerst maar de WK in eigen land."

Bij de WK in 2026 zouden de rollen zomaar omgedraaid kunnen zijn: Schmidt die zijn goede vriendin Biles dan op sleeptouw neemt. "Ha, wie weet. Maar ik heb geen idee of dat ervan komt. Simone heeft nog niets beslist met betrekking tot haar toekomst."

Casimir Schmidt Een fragment uit de show van Simone Biles (midden met hoed)