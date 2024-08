Biles ook koningin van de meerkamp in Parijs, Visser wordt tiende

Turnster Simone Biles heeft in Parijs ook olympisch goud op de meerkamp te pakken. Het is haar zesde olympische titel uit haar carrière. Dinsdag won ze met Team USA ook al de landenfinale .

Visser tiende

Haar beste oefening was brug met ongelijke leggers (14,266). Op sprong liet ze punten liggen (12,966). Balk resulteerde in een score van 13,333 punten en op vloer noteerde de 22-jarige turnster 13,400 punten.

Eythora Thorsdottir, die in Parijs ontbreekt vanwege een gebroken voet, was met haar negende plek op de Spelen van 2016 Rio de beste Nederlandse meerkampster ooit in een olympische finale. De eindstrijd in Brazilië werd gewonnen door Biles.