Oka verovert goud op meerkamp, Nederlanders Schmidt en Rijken spelen bijrol

Turner Shinnosuke Oka heeft in Parijs olympisch goud op de meerkamp voor zich opgeëist. In een spannende finale kwam de Japanner tot 86,599 punten en Oka bleef de Chinezen Zhang Boheng (86,364) en Xiao Ruoteng (86,165) nipt voor.

Zhang was de beste in de kwalificatie geweest voor Oka en Daiki Hashimoto, de titelverdediger. De Chinees was nu niet op dreef op vloer, het eerste toestel, en was op inhalen aangewezen.