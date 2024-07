NOS Sport • vandaag, 20:45 Galavoorstelling Circus Biles brengt Amerikaanse ploeg goud in Parijs

Het was dinsdagavond in de uitverkochte Bercy Arena niet de vraag óf, maar met hoeveel punten voorsprong de Amerikaanse turnsters de olympische landenwedstrijd op hun naam zouden schrijven. Of eigenlijk: hoe groot het aandeel van superster Simone Biles zou worden tijdens de triomftocht van Team USA langs de vier toestellen.

De 27-jarige Biles gaf het in groten getale opgekomen publiek waar voor het goede geld en was inderdaad de pion waar het binnen de Amerikaanse ploeg om draaide. Het totaal van 171,296 punten bleek goed voor de gouden score, een totaal waarvan Biles 58,332 punten voor haar rekening nam. Zilver was er voor Italië (165,494), brons voor Brazilië (164,497).

Biles verzorgde in Parijs een galavoorstelling op sprong (14,900), brug (14,400), balk (14,366) en vloer (14,666). Kleine schoonheidsfoutjes in de verder nagenoeg perfecte uitvoeringen maakten duidelijk dat ook Biles blijkbaar een sterfelijk mens van vlees en bloed is.

AFP Simone Biles met de Amerikaanse ploeg

Op de dag af drie jaar na de landenfinale van Tokio waren de verhoudingen in het internationale turnen daarmee weer hersteld. In Japan was het uitgerekend diezelfde Biles die tijdens de teamfinale voor het oog van de wereld haar kwetsbaarheid durfde te tonen. Haar yurchenko met tweeënhalve schroef, de amanar, voerde ze met een schroef te weinig uit.

Biles leed aan Twisties, het fenomeen dat lichaam en geest van een turnster niet hetzelfde doen. Biles koos voor haar mentale en fysieke welzijn en verliet de wedstrijd, waarop Rusland voor het eerst in tien jaar tijd de olympische titel greep.

Rijkdom

Drie jaar later zette Biles met haar eerste goud van Parijs een nieuwe stap naar (nog) meer rijkdom. In weerwil van het nobele gedachtengoed van Pierre baron de Coubertin, de grondlegger van de moderne Olympische Spelen die ooit repte over deelnemen en winnen, is sport bedrijven al acht jaar lang weinig meer dan Big Business voor de 27-jarige turndiva van slechts 1.44 meter hoog.

AFP Simone Biles tussen de oefeningen

Haar vijf olympische medailles van Rio 2016, vier goud en één brons, legden Biles geen windeieren. De bonus van 100.000 dollar die ze van het Amerikaans olympisch comité kreeg, was een fooi vergeleken bij de inkomsten die ze uit sponsorovereenkomsten ontving nadat ze bij terugkeer in de Verenigde Staten als grootheid werd onthaald.

Glitters

Biles heeft daarnaast een eigen lijn turnpakken, In Parijs vertegenwoordigt haar outfit waarin 10.000 kristallen van Swarovski zijn verwerkt een waarde van 2.150 dollar. De in totaal veertig glimmende turnpakken waar de Amerikaanse gymnasten over beschikken in Parijs kostten het lieve sommetje van 86.000 euro.

Met 7,5 miljoen volgers op Instagram is Biles ook niet te beroerd om op dat sociale mediakanaal voor wat andere bedrijven reclame te maken. Ofschoon die allesbehalve in haar strikte dieet passen, knabbelt voor het oog van de camera smakelijk aan koekjes. Na een geslaagde oefening op sprong lest ze haar dorst met een proteïnerijk hersteldrankje.

In de aanloop naar Parijs werd haar vermogen door de Amerikaanse website Celebrity Net Worth geschat op 20 miljoen dollar. Een aardig bedrag, maar een schijntje vergeleken bij het fortuin dat het fenomeen Michael Phelps bij elkaar zwom. Met zijn 23 olympische titels harkte The Baltimore Bullet, de meest succesvolle sporter ooit, een slordige 100 miljoen dollar bij elkaar.

ANP Simone Biles op sprong

Biles, hoofdrolspeler in de Netflix-documentaire Rising, is het turnen hoog en breed ontstegen. Haar moed om in Tokio uit het olympisch toernooi te stappen vergrootte haar populariteit in eigen land alleen maar meer.

Dat ze in 2018 meldde ook slachtoffer te zijn geweest van voormalige teamarts Larry Nassar maakte zo mogelijk een nog grotere heldin van de natie. Ofschoon haar bekentenis niet in de processtukken werd opgenomen, werd de medicus wegens seksueel misbruik van tenminste 150 jonge atleten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar. Die kwam bovenop de 60 jaar cel die hij eerder opgelegd kreeg wegens het in bezit van kinderporno.

Paris Fashion Show

In Parijs is Biles de lieveling van de Amerikaanse rich & famous. Alsof het de Paris Fashion Week betrof was heel Hollywood en omstreken neergestreken in de Franse hoofdstad.

Zangeressen Ariana Grande en Lady Gaga, ondernemer Bill Gates, acteur Tom Cruise, rapper Snoop Dogg, oud-tennisster Serena Williams - ze verdrongen zich op de tribune van het sportpaleis van Bercy om Biles te zien schitteren.

Gewone stervelingen die Circus Biles een bezoek willen brengen krijgen daarvoor nog vier kansen. Want het is in Parijs niet de vraag óf, maar met hoeveel punten voorsprong Biles ook olympisch kampioen gaat worden op meerkamp, sprong, vloer en balk.