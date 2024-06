Topturnster Thorsdottir breekt voet: 'Mijn olympische droom is voorbij'

Eythora Thorsdottir ontbreekt tijdens de Olympische Spelen in Parijs. De turnster, die zich had geplaatst, heeft haar voet gebroken. Dat heeft ze bekendgemaakt op Instagram.

"Mijn olympische droom Parijs 2024 is voorbij", schrijft ze op Instagram met een video erbij van haar voet in het gips.

Thorsdottir geldt al jaren als een vaste waarde in de Nederlandse turnploeg. Maar ze had ook veel pech en te maken met een waslijst aan blessures.

'Enkels op scherp en handziekte'

De voetbreuk is een nieuwe blessure aan deze lijst. "Helaas heb ik de laatste tijd veel tegenslagen in mijn leven gehad", sluit ze haar bericht af. "Hoop dat dit de laatste zal zijn. Maar hiermee is de droom 'Parijs 2024' geëindigd. Blijkbaar was het gewoon niet de bedoeling."