NOS Sport • vandaag, 09:33 Turnicoon Biles vindt in Parijs wat ze zocht, nu op tournee met Nederlander Schmidt

Simone Biles verlaat Parijs met een blij en trots gevoel. Het Amerikaanse turnicoon vond in Parijs wat ze zocht: plezier en eerherstel. Een relatief teleurstellende slotdag van het olympisch turntoernooi verandert daar niets aan.

Biles leek na drie gouden medailles - in de landenwedstrijd, individuele meerkamp en sprong - haar zegetocht te gaan voortzetten op maandag. Maar het liep anders. Een val van de balk en twee foutieve landingen in de vloerfinale zaten haar dwars. Ze pakte op dat laatste onderdeel wel zilver.

Trots op prestatie

De 27-jarige Amerikaanse stopt desondanks vier medailles in haar koffer en legt die straks bij de zeven eerder veroverde olympische plakken in haar prijzenkast in haar huis in Houston.

"Ik heb hier meer kunnen bereiken dan ik ooit had verwacht. Daar ben ik waanzinnig trots op. Dat had ik drie jaar geleden niet durven dromen", zegt ze op de persconferentie, naast haar teamgenote Jordan Chiles, die op vloer brons won. "De Spelen waren zwaar, maar het is allemaal wel gelukt."

Biles omschreef eerder haar veelbesproken terugkeer op de Spelen als een redemption tour, een tocht naar rehabilitatie. Ze stopte in 2021 abrupt vanwege mentale problemen en kondigde in de zomer van 2023 haar terugkeer aan.

In Parijs schitterde Biles zoals alleen zij dat kan. Ze werd maandag in de Bercy Arena andermaal hartstochtelijk aangemoedigd door een grote schare Amerikaanse fans, inclusief Tom Brady. De American Football-legende was de volgende in de lange rij supersterren die Biles aan het werk wilden zien op de Spelen.

Eerder klapten onder anderen acteur Tom Cruise, rapper Queen Latifah, miljardair Bill Gates en oud-tennisster Serena Williams de handen stuk.

Biles is blij dat ze in Parijs haar desastreus verlopen Olympische Spelen in Tokio heeft kunnen vergeten, maar verlangt nu naar rust. "Fijn dat het voorbij is. Het is een lange week geweest."

Oppas

De turnster wil het nog niet over haar toekomst hebben. "Laat ons lekker genieten van de medailles. Ik ben nu de oppas van mijn medaille", zei ze eerder en liet daarmee via sociale media blijken dat ze niet continu vragen wil beantwoorden over haar toekomst.

De nabije toekomst heeft ze overigens al wel ingevuld, want Biles gaat in het najaar door de Verenigde Staten reizen, tijdens de zogeheten Gold over America Tour. Het is een rondreizend turncircus dat artistieke shows opvoert, met Biles als een van de hoofdacts.

De eerste editie werd na de Spelen van 2021 georganiseerd en tussen september en november vindt de tweede tour plaats. Het schema is niet mals: dertig shows in zes weken. Van New York tot Los Angeles.

Biles en haar turncollega's wanen zich dan even popsterren, aangezien ze zich in een tourbus verplaatsen. Het gezelschap bestaat vooral uit Amerikanen en onder anderen iemand die wij in Nederland goed kennen: turner Casimir Schmidt.

Het voelt alsof we even het leven van een popster gaan meemaken. Casimir Schmidt, turner, over zijn tournee door de VS met Simone Biles

De 28-jarige Schmidt maakt het straks allemaal van dichtbij mee. Hij is goed bevriend met Biles en had er wel oren naar toen de Amerikaanse nog op zoek was naar collega's voor de showtour.

"Ik ken Simone al een jaar of tien redelijk goed. We hebben een klik", zegt Schmidt, die vorige week woensdag zijn olympisch debuut zag eindigen met een dertiende plaats in de meerkampfinale.

Biles legde het idee vorig jaar bij de WK turnen in Antwerpen voor aan Schmidt: "Ze vroeg of ik nog wat turners kende die zo'n tour zouden willen doen, dus stak ik zelf mijn vinger op, haha. Voor mij voelt het echt als iets wat ik misschien één keer in mijn leven ga meemaken."

ANP Casimir Schmidt in actie tijdens het onderdeel ringen op de Olympische Spelen

Schmidt ziet het helemaal zitten. "Ik hoor van de Amerikanen dat het echt te gek is. We hebben vijf shows per week en verplaatsen ons van plek naar plek. Het is niet dat we allemaal turnoefeningen gaan doen, maar het heeft wel sterke gelijkenissen."

"We slapen in een bus en worden dan telkens in een andere stad wakker. Het voelt alsof we even het leven van een popster gaan meemaken."

Schmidt trok tijdens de Spelen af en toe op met Biles in het olympisch dorp. "Ze is zo waanzinnig populair en ook ontzettend vriendelijk naar iedereen toe. Het is echt een mooi persoon. Ik ben ook blij voor haar dat ze zich door die zware periode heen heeft weten te slaan en nu met al die medailles naar huis kan gaan."