Biles pakt op sprong derde olympische titel in Parijs, zevende goud van haar loopbaan

Turnster Simone Biles heeft in Parijs haar derde gouden olympische medaille behaald. Na de titel met de Amerikaanse ploeg in de landenfinale en het individuele meerkampgoud was Biles ook de beste op het onderdeel sprong.

Voor de 27-jarige turngrootheid is het de zevende olympische titel in totaal. In Rio de Janeiro in 2016 won Biles vier keer goud. Ook pakte ze in haar loopbaan een zilveren en twee bronzen medailles op de Spelen.