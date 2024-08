NOS Sport • vandaag, 13:10 • Aangepast vandaag, 16:07 Biles blijft op laatste turndag steken op één keer zilver, titels voor D'Amato en Andrade

6:14 Andrade profiteert van foutjes Biles en pakt goud op vloer

Simone Biles is op de laatste turndag bij de Olympische Spelen in Parijs verstoken gebleven van nieuw goud. De 27-jarige Amerikaanse had in de Franse hoofdstad al de titel gegrepen in de meerkampfinale, in de landenwedstrijd en op sprong, maar kwam in de finale op balk ten val en werd op vloer afgetroefd door de Braziliaanse Rebeca Andrade.

Biles liet bij het laatste turnonderdeel in Parijs ogenschijnlijk weinig steken vallen, maar belandde wel tot twee keer toe buiten de mat. Dat kostte de wereldkampioene 0,6 punt aftrek en daarmee ook een volgende gouden olympische medaille na de zeven die ze al in bezit heeft: Biles pakte het zilver met 14,133 en Andrade scoorde 14,166.

Voor de 25-jarige Andrade, die een superieure uitvoering kon overleggen, was het haar tweede olympische titel: drie jaar geleden toonde ze zich in Tokio de beste op sprong in een finale die Biles na enkele haperingen eerder in het toernooi aan zich voorbij had laten gaan.

Protest helpt Chiles

Achter Andrade en Biles dacht de Roemeense Ana Barbosu even met het brons huiswaarts te keren, maar na een protest van Jordan Chiles, die als laatste op de vloer was verschenen, ging de derde plaats alsnog naar de tweede Amerikaanse finaliste.

4:34 Veel valpartijen op balk, Italiaansen profiteren met goud en brons

Eerder op de dag was de ongekroonde turnkoningin Biles met 13,100 punten slechts vijfde geworden op de balk. Een val brak de viervoudig wereldkampioene op dit toestel op.

Alice D'Amato uit Italië pakte verrassend de olympische titel. In een met fouten gevulde finale bleef ze in Parijs met een score van 14,366 Chinese Zhou Yaqin en landgenote Manila Esposito voor. Naast Biles vielen ook Sunisa Lee, Julia Soares en Sabrina Maneca-Voinea van de balk.

EPA Alice D'Amato

De 21-jarige D'Amato, die zich als zevende voor de finale had gekwalificeerd, greep in Parijs eerder met een vierde plaats net naast een medaille op de meerkamp. Met Italië pakte ze wel zilver in de landenwedstrijd.

Zou oppermachtig op brug

Bij de mannen prolongeerde Zou Jingyuan met groot vertoon van macht zijn olympische titel op de brug. De 26-jarige Chinees hield met een score van 16,200 de concurrentie ver achter zich.

2:22 Chinees Zou oppermachtig op de brug en opnieuw de beste

De drievoudig wereldkampioen op dit onderdeel turnde een perfecte oefening die bol stond van krachtelementen. Zijn beloning was de hoogste individuele score op deze Spelen. Zou had in Parijs eerder al zilver in de landenwedstrijd en op de ringen in de wacht gesleept.

De 20-jarige Oekraïner Illja Kovtoen scoorde 15,500 punten en pakte met een tweede plek zijn eerste olympische medaille. Het brons was voor de Japanner Shinnosuke Oka met 15,300 punten.

Voormalig olympisch kampioen Oleg Vernjajev uit Oekraïne - hij was in 2016 in Rio de beste - kwam niet verder dan de achtste plaats.

Oka beste in rekstokfinale met veel valpartijen

Op rekstok ging de olympische titel naar Oka. Hij scoorde net als de Colombiaan Angel Barajas 14,533 punten, maar de Japanner had een betere uitvoeringsscore en won zijn derde gouden medaille (na goud op de meerkamp en in de landenwedstrijd).

AFP Shinnosuke Oka

De finale was een aaneenschakeling van fouten. Zes van de acht turners belandden voortijdig op de grond. Daardoor kon het gebeuren dat de Chinees Zhang Boheng en Tang Chia-Hung uit Taiwan ondanks een val toch brons aan hun oefening overhielden. Beiden scoorden 13,966 en ook in de uitvoering en de moeilijkheidsgraad waren de twee gelijkwaardig.