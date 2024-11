Britse premier Starmer wil mensensmokkelaars aanpakken als terroristen

'Niets progressiefs aan wegkijken'

Vorige maand complimenteerde de centrum-linkse leider de radicaal-rechtse premier Meloni in Italië dat het daar gelukt is het aantal migranten dat per boot het land bereikt sterk te verminderen. Dit leidde tot kritiek van sommige leden van zijn Labour Partij in het Verenigd Koninkrijk.

"Er is niets progressiefs aan wegkijken als mannen, vrouwen en kinderen sterven in het Kanaal", zal Starmer morgen zeggen volgens de krant The Guardian. "We nemen onze anti-terreuraanpak, waarvan we weten dat het werkt, en passen die toe op de bendes", verwijst hij naar de mensensmokkelaars. Over de uitwerking van de plannen is nog veel onduidelijk.