Nieuwe Britse premier Starmer bevestigt einde omstreden Rwanda-wet

Onder die wet moesten mensen die illegaal de oversteek maken naar het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld via het Kanaal, naar Rwanda worden overgebracht. Dat moest mensen afschrikken om in bootjes de oversteek van Het Kanaal te wagen.

"Het Rwanda-plan was dood en begraven voordat het begonnen was", zei Starmer vanaf Downing Street. "Het heeft nooit als een afschrikmiddel gewerkt. Ik ben niet bereid om door te gaan met trucjes die geen afschrikkende werking hebben."

Gisteren kwam de Britse krant The Telegraph al met het nieuws over het einde van de Rwanda-deal op basis van insiders van Starmers Labour-partij. Starmer had ook al voor de verkiezingen van donderdag gezegd dat hij het Rwanda-plan wilde schrappen als Labour zou winnen.

Meer uitdagingen

Voor de Conservatieve regering van Sunak was de Rwanda-wet van groot belang in de aanloop naar de verkiezingen. Met veel moeite was de wet door het parlement geloodst. Begin mei werden de eerste migranten opgepakt om overgebracht te worden naar het Afrikaanse land. De bedoeling was dat zij voor de zomer naar Afrika zouden vliegen.