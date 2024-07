AFP De nieuwe Britse premier Keir Starmer

NOS Nieuws • vandaag, 23:49 Britse krant: Starmer draait Rwanda-plan de nek om

De nieuwe Britse premier Starmer heeft op zijn eerste dag gelijk korte metten gemaakt met het omstreden Rwanda-plan. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. De krant citeert insiders van Starmers Labourpartij die zeggen dat het plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen is begraven.

Voor de Conservatieve regering van zijn voorganger Sunak was de Rwanda-wet van groot belang in de aanloop naar de verkiezingen. Met veel moeite was de wet door het parlement geloodst. Begin mei werden de eerste migranten opgepakt om overgebracht te worden naar het Afrikaanse land. De bedoeling was ze voor de zomer naar Afrika te vliegen.

Starmer had al voor de verkiezingen van donderdag gezegd dat hij het Rwanda-plan wilde schrappen als Labour zou winnen. De Conservatieven leden bij de stembusgang een historische nederlaag. Sunak trad na het verlies af, kort daarna werd Starmer benoemd door koning Charles.

Sleutelrol voor Macron

Volgens de nieuwe premier is het tegengaan van clandestiene migratie een van de belangrijkste prioriteiten van zijn regering. Het gaat daarbij vooral om migranten die met bootjes vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië reizen.

De Franse president Macron moet een sleutelrol spelen in de plannen van Labour om het probleem aan te pakken, schrijft The Telegraph. Macron was volgens de krant de eerste wereldleider die Starmer donderdagavond belde.

Yvette Cooper, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, zegt dat een van de eerste taken van de regering is om "onze grenzen veilig te houden". In haar overleg met haar ambtenaren wil ze prioriteit geven aan het creëren van een nieuw commando voor het beveiligen van de grenzen.

Immigratie was een belangrijk onderwerp in de verkiezingscampagne. De radicaal-rechtse partij Reform UK kreeg met zijn felle anti-immigratiecampagne de steun van ruim 14 procent van de kiezers, maar dat leverde de partij door het Britse districtenstelsel slechts vijf parlementsleden op.