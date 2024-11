AFP Ruud van Nistelrooij

NOS Voetbal • vandaag, 19:48 Interim-coach Van Nistelrooij komt met United niet verder dan gelijkspel tegen Chelsea

Ruud van Nistelrooij is ook na twee duels als interim-coach van Manchester United ongeslagen. Na winst in de League Cup tegen Leicester City speelde zijn ploeg in de competitie met 1-1 gelijk tegen Chelsea.

Chelsea was voor rust beter en raakte via Noni Madueke de paal. Ook United was het dichts bij een goal: Marcus Rashford schoot de bal op de lat. De score werd pas geopend in de zeventigste minuut. Bruno Fernandes was vanaf de penaltystip trefzeker en zette United in eigen huis op 1-0.

Maar Van Nistelrooij zag Chelsea al snel weer langszij komen. Moisés Caicedo volleyde een afvallende hoekschop binnen en tekende voor de gelijkmaker. United was in het restant van de wedstrijd nog dicht bij de winnende goal, maar Fernandes en Alejandro Garnacho hielpen grote kansen om zeep.

Tweede wedstrijd Van Nistelrooij

Het was voor Van Nistelrooij de tweede wedstrijd waarbij hij als eindverantwoordelijke op de bank zat bij United. De eerste wedstrijd onder zijn leiding eindigde in een 5-2 overwinning op Leicester City in de League Cup.

De Nederlandse trainer zal nog tot de komst van nieuwe trainer Rúben Amorim Manchester United onder zijn hoede hebben. Dat betekent dat hij nog in het Europa League-duel met PAOK en de competitiewedstrijd tegen Leicester City de leiding zal hebben.

Aston Villa ging met 4-1 onderuit bij Tottenham Hotspur en verloor daardoor de nummers een en twee Liverpool en Manchester City uit het oog. Mede dankzij twee goals van Dominic Solanke bogen de Spurs na rust een 1-0 achterstand om.