NOS Sport • vandaag, 13:14 Verstappen start op 17de plek in Brazilië, Norris pakt pole na vijf rode vlaggen

Max Verstappen start de Grand Prix van São Paulo vanmiddag vanaf de zeventiende plaats, ver achter zijn WK-concurrent Lando Norris. Verstappen kwam in chaotische kwalificatie met tal van crashes en liefst vijf rode vlaggen niet verder dan de twaalfde plaats. De titelverdediger had al een gridstraf van vijf plaatsen achter zijn naam staan.

De kwalificatie werd pas voor de zesde keer in de F1-historie op zondag gereden. Gisteren stortregende het in São Paulo en kon de kwalificatie niet doorgaan. De race begint straks om 16.30 uur.

Norris bleef uit de problemen en pakte poleposition. Na zijn gewonnen sprintrace van gisteren staat de McLaren-coureur nog 44 punten achter Verstappen. Er zijn nog vier races te gaan.

Verstappen was uitstekend begonnen aan de kwalificatie, maar ging in Q2 na een rode vlag pas laat de baan weer op. Terwijl hij aan een snelle ronde bezig was, veroorzaakte Lance Stroll met een crash een nieuwe rode vlag en werd de sessie met nog 46 seconden op de klok voortijdig afgebroken. Daardoor was het einde verhaal voor Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez.

Vijf rode vlaggen

Hoe goed Verstappen op een natte baan is, liet de regerend wereldkampioen in Q1 juist nog zien. Voor de meeste coureurs was het aanvankelijk een kwestie van zoeken. Hoe hard kan je gaan op het kletsnatte asfalt? Hoe snijd je de bocht aan als je nauwelijks grip hebt?

Verstappen had op die vragen het juiste antwoord, Franco Colapinto niet. De Argentijn vloog uit de bocht en knalde hard in de muur. Toen de rode vlag die daarop volgde weer weg was, moest Lewis Hamilton nog een fatsoenlijke ronde neerzette. Maar dat lukte de Mercedes-coureur niet. Hij kwam niet verder dan de zestiende tijd en viel af.

Ook Norris had het moeilijk in de regen. Met de hakken over de sloot kwalificeerde hij zich voor Q2. Verstappen reed een hele sterke laatste ronde en eindigde de eerste sessie als snelste.

In Q2 wist Norris wat meer ritme te vinden. Kort nadat de sessie door een crash van Carlos Sainz een tijd stil had gelegen, ging de McLaren-coureur de baan op. Hij reed de derde tijd. Verstappen en Pérez werden pas later het circuit weer opgestuurd en dat bleek een erg slechte beslissing.

Stroll schoot kort voor het einde van de sessie de bocht en zorgde voor de derde rode vlag. Verstappen had op dat moment nog geen topronde neergezet. Omdat er nog maar 46 seconden op de klok stond, werd de sessie niet meer hervat en was het klaar voor de Nederlander.

Pole voor Norris

In het laatste gedeelte van de kwalificatie ging Fernando Alonso vol voor poleposition, nam te veel risico en vloog ook hij van de baan. Norris had iets daarvoor de snelste tijd neergezet.

Opnieuw moest de sessie met een rode vlag worden stilgelegd. Al snel nadat de beschadigde bolide van de Spanjaard was weggetakeld, was Alexander Albon de volgende die crashte op het glibberige Interlagos. Dat zorgde voor de vijfde rode vlag.

Uiteindelijk behield Norris de snelste tijd. Alleen George Russell kwam nog bij hem in de buurt.