Kwalificatie voor F1-race Brazilië uitgesteld vanwege regen, race op zondag vervroegd

De kwalificatie voor de Grand Prix van Sao Paulo in Brazilië is uitgesteld vanwege zware regenval. Voorafgaand aan de sessie brak een stevige bui los, waarna het urenlang bleef regenen. De kwalificatiesessie wordt zondag om 11.30 uur Nederlandse tijd ingehaald.

Ook is de race vervroegd naar 16.30 uur Nederlandse tijd. "Dit geeft de maximale kans om de fans te voorzien van een dag met race-actie", laat autosportbond FIA weten.

Slecht zicht en plassen

"De beslissing is genomen vanwege het gebrek aan zicht, veroorzaakt door de regen die we in de laatste uren hebben gezien", zegt de FIA. "Er zijn veel plassen op delen van het circuit die de omstandigheden gevaarlijk maken."