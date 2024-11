Winnend Bayern München koploper na nederlaag RB Leipzig bij Dortmund

Kane imponeert

Al na een kwartier zette de Engelse spits de ploeg uit Beieren op een 1-0 voorsprong vanuit een penalty. Vlak voor rust legde Alphonso Davies na een goede individuele actie de bal terug op de centrumspits, maar Kane was niet zelfzuchtig. Met één balcontact schoof hij de bal perfect in de voeten van Kingsley Coman, die scoorde.

Union Berlin probeerde zich te herpakken na de rust, maar kreeg meteen een nieuwe tik. De bal kwam in de 51ste minuut opnieuw in het strafschopgebied van Union Berlin, waar Jamal Musiala en Kane hem allebei over de lijn proberen te drukken. De bal belandde in het doel en de goal werd gegeven aan Kane, die daardoor met twee doelpunten en één assist de wedstrijd afsloot.