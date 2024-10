AFP Xavi Simons opende de score tegen Mainz

NOS Voetbal • vandaag, 18:03 • Aangepast vandaag, 20:50 Bayern komt weer naast kortstondig koploper Leipzig, Leverkusen wint topper

RB Leipzig is ook na zeven speelronden nog altijd ongeslagen in de Bundesliga. De ploeg uit het oosten van Duitsland, die het weekeinde inging als gedeeld koploper met Bayern München, kwam niet in de problemen in het uitduel met FSC Mainz en won mede dankzij een doelpunt van Xavi Simons met 2-0.

Simons opende na een minuut of twintig de score: na een voorzet van Amadou Haidara draaide hij weg bij zijn tegenstander, waarna de Oranje-international met een hard schot doelman Robin Zentner kansloos liet. Loïs Openda liet een kwartier later een grote kans op de 0-2 liggen, maar aanvoerder Willi Orbán sloeg simpel toe in de rebound.

NOS Stand Bundesliga per 19 oktober

Bayern München kwam later op de dag door de 4-0 overwinning op VfB Stuttgart weer langszij. Harry Kane miste voor de rust twee goede kopkansen, maar maakte dat in de tweede helft ruimschoots goed met een doeltreffende uithaal vanaf een meter of dertig en twee intikkers. Kingsley Coman tekende kort voor tijd voor 4-0.

Leverkusen klopt Frankfurt

Bayer Leverkusen won de topper tegen Eintracht Frankfurt. De nummer zes klopte de nummer drie in een attractief duel met 2-1.

AFP Leverkusen-speler Jeremie Frimpong

Na een door Victor Boniface verprutste penalty, een slap schot recht door het midden, kregen ook de Frankfurters een strafschop: Omar Marmoush, die eerder al een schot op de kruising had zien eindigen, wist wél met de buitenkans om te gaan: 0-1. Leverkusen kwam na een schitterende combinatie snel langszij via Robert Andrich.

Ook na de rust lag het tempo enorm hoog, vooral omdat de thuisploeg geen genoegen nam met een punt. De landskampioen, met Jeremie Frimpong in de gelederen, drong flink aan en reeg de kansen ook aaneen. Andrich raakte met een pegel de paal, maar Boniface kopte in de 72ste minuut raak.