Weer puntenverlies voor Leverkusen, Boadu scoort bij nederlaag Bochum

Bayer Leverkusen heeft in de Bundesliga voor de derde keer dit seizoen punten gemorst. In het eigen stadion werd tegen Holstein Kiel een 2-0 voorsprong weggegeven: 2-2.

Daar zag het aanvankelijk niet naar uit. Vanaf de aftrap werd Kiel bij de strot gegrepen. Dankzij snelle omschakelingen en hoge druk was het na acht minuten al 2-0. De jarige Argentijn Exequiel Palacios trakteerde zowel Victor Boniface als Jonas Hofmann op een assist. Het leek 3-0 te worden, maar de tweede goal van Boniface bleek nipt buitenspel.

Nederlands succes was er in mindere mate bij de wedstrijd tussen VfL Bochum en VfL Wolfsburg. Met Dani de Wit en Myron Boadu in de basis bij Bochum keek de thuisploeg na de eerste helft tegen een 0-2 achterstand aan.