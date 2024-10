NOS Voetbal • vandaag, 20:07 Van Wonderen staat voor grote opgave bij Schalke 04: 'Er is hier iets aan de hand'

2:02 Van Wonderen nieuwe Schalke-trainer: 'Er is hier wat aan de hand'

Kees van Wonderen heeft zich voorgesteld aan de Duitse pers, nadat gisteren bekend werd dat hij de nieuwe hoofdtrainer is van de gevallen grootmacht Schalke 04. Bij zijn presentatie had de Nederlander een verrassing in petto: hij blijkt prima Duits te spreken en stond de media in Gelsenkirchen in hun eigen taal te woord.

"Dat kan ik nog vanuit school, dus mijn leraar mag trots op me zijn", glimlacht Van Wonderen, die nog niet eerder buiten Nederland voetbalde of trainde. "Mijn Duits is niet slecht, maar ook niet perfect. Dat gaat en moet het straks wel zijn, want we zijn hier in Duitsland."

Het wordt een van de uitdagingen die voor hem liggen, maar er is meer werk aan de winkel voor Van Wonderen. Schalke verkeert namelijk al even in zwaar weer.

Trainerskerkhof

In 2011 bereikte Schalke nog de halve finales van de Champions League. Een team vol sterren als Klaas-Jan Huntelaar, Raúl, Manuel Neuer en Julian Draxler behoorde tot de Duitse én Europese top. Dat is tegenwoordig anders.

Schalke zakte na de successen van het begin van deze eeuw langzaam af en degradeerde in 2021 zelfs uit de Bundesliga. Het keerde kort terug in de hoogste klasse, maar speelt inmiddels weer op het tweede niveau. Daarin werd de gevallen grootmacht vorig seizoen tiende en staat het momenteel dertiende.

"Het was de laatste jaren wel een Friedhof (kerkhof, red.) van trainers", weet Van Wonderen. "Er is hier wat aan de hand. Dit is gewoon een Bundesligaclub, die al even in de tweede liga speelt. Er moet heel wat gebeuren en ik hoop daarin een kleine bijdrage te leveren."

Sla de carrousel over NOS / Matthijs Weststrate Kees van Wonderen staat de Duitse media te woord

NOS / Matthijs Weststrate Kees van Wonderen staat de Duitse media te woord

Daarvoor zal de voormalig trainer van Go Ahead Eagles en sc Heerenveen tijd nodig hebben. "Ik ben niet zozeer bezig met kortetermijnpresteren. Het gaat om werken volgens een bepaalde methode, het beroemde woord 'proces'."

Van Wonderen is niet bang om af te gaan. "Het moment van instappen is inderdaad niet makkelijk, maar Joop Munsterman zei ooit tegen me: ga op de grond liggen, dan val je ook niet... Als je iets wil doen moet je soms je nek uitsteken."

"Vanaf nu gaat het om afspraken maken, hard trainen en analyseren. Als we dat elke dag doen, zullen de resultaten vanzelf moeten volgen."

Positief verrast

Als hem wordt gevraagd of hij verbaasd was door het telefoontje van Schalke, aarzelt Van Wonderen even. "Positief verrast misschien, omdat je hier niet zo bekend bent als in Nederland."

"Maar ik heb me goed voorbereid op het gesprek, de wedstrijden geanalyseerd en gepresenteerd hoe ik het zie. Zowel het positieve als de verbeterpunten. Daarin zijn we uiteindelijk tot elkaar gekomen en wilde Schalke graag een verbintenis aangaan."

Zo gebeurt het dan Van Wonderen vanaf nu voor de groep staat bij de slapende reus uit Gelsenkirchen. Als vierde Nederlander, na Huub Stevens, Fred Rutten en Eddy Achterberg (interim). Aan Van Wonderen de taak om de gloriedagen van de club te doen herleven.