ANP Kees van Wonderen

NOS Voetbal • vandaag, 13:36 Van Wonderen aan de slag als coach bij Schalke 04 na vertrek bij Heerenveen

Kees van Wonderen vervolgt zijn trainerscarrière bij Schalke 04. De 55-jarige coach heeft een contract tot medio 2026 getekend bij Schalke 04, waar hij de onlangs ontslagen Karel Geraerts opvolgt. Robert Molenaar wordt zijn assistent.

Van Wonderen was tot het einde van het vorige seizoen de trainer van sc Heerenveen, waarmee hij elfde werd in de eredivisie. Zijn contract liep in de zomer af en sinds die tijd was de voormalig speler van Feyenoord, NAC en NEC werkloos.

"Het is een uitdaging om in een lopend seizoen aan de slag te gaan, maar we doen dat vol vertrouwen en met overtuiging", zegt Van Wonderen op de website van de club. "We hebben alle wedstrijden van dit seizoen geanalyseerd en een plan ontwikkeld waarmee we gaan werken."

Gespot

Zaterdagavond werd de vijfvoudig international al gespot in de Veltins-Arena waar Schalke het opnam tegen Hertha BSC (2-2). Duitse media brachten toen al naar buiten dat hij de nieuwe trainer zou worden van de club uit Gelsenkirchen.

Schalke 04 was jarenlang een stabiele Bundesligaclub in Duitsland, tot 'Die Königsblauen' in 2021 degradeerden naar de tweede Bundesliga. Het jaar daarna promoveerde Schalke wederom, maar in 2023 ging het weer mis.

Het lukte Schalke vorig seizoen niet om te promoveren en de club is dit seizoen begonnen met acht punten uit acht wedstrijden. Het is nu aan Van Wonderen om ervoor te zorgen dat de club alsnog mee gaat doen om promotie naar de Bundesliga.