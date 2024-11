Arsenal dreigt aansluiting met koplopers te verliezen door nederlaag in Newcastle

Arsenal heeft op bezoek bij Newcastle United z'n tweede competitienederlaag geleden. Door het 1-0 verlies dreigt de nummer drie van de Premier League, die aantrad met Jurriën Timber in de gelederen, niet alleen de aansluiting bij Manchester City en Liverpool verder kwijt te raken, maar ook voorbijgestoken te worden door achtervolgers.

Newcastle, dat eerder dit seizoen in eigen huis te sterk was voor Tottenham Hotspur (2-1) en landskampioen Machester City op 1-1 hield, was nog niet gevaarlijk geweest, toen het na een klein kwartier op voorsprong kwam. Een loepzuivere voorzet van Anthony Gordon belandde op het hoofd van Alexander Isak, die hard raak kopte: 1-0.