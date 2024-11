Sparta ontslaat trainer Rijsdijk, dag na moeizame bekerzege op amateurs

Rijsdijk was sinds de zomer van 2023 de hoofdtrainer bij de Rotterdamse club, waar hij eerst assistent-trainer was van Maurice Steijn en de destijds naar Ajax vertrokken trainer opvolgde.

'Zesje'

Donderdagavond kreeg het verhaal een nieuw hoofdstuk. In het bekertoernooi ging het bijna mis. Pas in de verlenging (1-1 na negentig minuten) won Sparta op bezoek bij amateurclub met 1-6.

Steijn opvolger?

Volgens de VI en Telegraaf is trainer Maurice Steijn dicht bij een terugkeer bij Sparta. Hij was in 2022 en 2023 ook al actief bij de Rotterdamse club. Toen behoedde hij Sparta van degradatie, om in het seizoen erna te stunten met een zesde plek in de eredivisie.