EPA Memphis Depay in actie tegen Racing Club

NOS Voetbal • vandaag, 07:17 Depay geeft assist met hak maar loopt met Corinthians finale Copa Sudamericana mis

Memphis Depay is met zijn ploeg Corinthians uitgeschakeld in de halve finales van de Copa Sudamericana, na de Copa Libertadores het tweede bekertoernooi voor Zuid-Amerikaanse clubs. In Argentinië verloor de Braziliaanse ploeg van Depay met 2-1 van Racing Club nadat de heenwedstrijd vorige week in 2-2 was geëindigd.

Depay was na zes minuten al belangrijk toen hij met een hakbal aanvaller Yuri Alberto in staat stelde om de 0-1 binnen te schieten.

De Nederlandse spits lijkt zijn draai te hebben gevonden in Brazilië. In de heenwedstrijd gaf Depay ook een assist en afgelopen weekend scoorde hij het enige doelpunt in een degradatieduel.

Depay zette even later nog een medespeler alleen voor de keeper, maar daarna kwam Racing Club terug door twee goals van Juan Quintero. Depay werd tien minuten voor tijd gewisseld. In de finale treft Racing Club het Braziliaanse Cruzeiro, dat achtste staat in de Braziliaanse competitie.

Degradatiestrijd

Corinthians, de ploeg waar Depay tot het WK van 2026 een contract heeft, staat met nog zeven duels te gaan op de vijftiende plek, één punt boven de degradatiestreep. Dinsdag speelt Corinthians thuis tegen nummer twee Palmeiras.

De finale van de Copa Libertadores, het hoogste bekertoernooi voor clubteams in Zuid-Amerika, gaat tussen twee Braziliaanse teams. De Braziliaanse nummer tien Atlético Mineiro versloeg in de halve finales het Argentijnse River Plate en speelt in de finale tegen de Braziliaanse koploper Botafogo, dat Penarol uit Uruguay versloeg.