Depay matchwinnaar voor Corinthians in Braziliaans degradatieduel

Memphis Depay heeft andermaal zijn waarde bewezen voor Corinthians, de Braziliaanse club waar hij sinds half september speelt. De 30-jarige spits was met een rake strafschop kort voor rust de matchwinnaar in het degradatieduel met Cuiabá: 0-1.

Het was voor Depay zijn tweede competitietreffer nadat hij eerder tegen Athlético Paranaense - ook al een concurrent in de onderste regionen van de Série A - zijn ploeg met een doeltreffende vrije trap op het winnende spoor had weten te brengen.