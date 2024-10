Getty Malevy Leons in actie voor Oklahoma City Thunder tijdens een preseason-wedstrijd

NOS Sport • vandaag, 22:33 Nederlander Leons tekent contract bij NBA-club Oklahoma City Thunder

De Nederlandse basketballer Malevy Leons heeft een contract getekend bij NBA-club Oklahoma City Thunder. De 25-jarige IJmuidenaar is daarmee de derde Nederlander die dit seizoen een contract heeft in de NBA.

Quinten Post (Golden State Warriors) en Jesse Edwards (Minnesota Timberwolves) zijn de andere twee. Zij hebben een zogeheten 'two way-contract', wat betekent dat zij in principe ook kunnen uitkomen voor een lager team in de G League, de opleidingscompetitie van de NBA.

Leons heeft een volwaardig contract getekend in Oklahoma, waardoor zijn kans om NBA-minuten te maken op het hoogste niveau groter is.

Het is twaalf jaar geleden dat een Nederlander actief was in de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie. Dat was Francisco Elson.

Bekijk hieronder een tijdlijn van alle Nederlanders in de NBA:

Dat Leons alsnog zijn handtekening heeft gezet bij Oklahoma City Thunder, is een verrassing. In eerste instantie werd hij ondergebracht bij de opleidingsclub van Oklahoma, maar na het wegsturen van forward/center Alex Reese is er toch een plekje vrij.

Oklahoma City Thunder speelt komende zaterdag tegen Portland Trail Blazers. In theorie zou Leons dan zijn debuut kunnen maken.