ANP Suzan Lamens

NOS Sport • vandaag, 10:10 • Aangepast vandaag, 10:22 Tennissters Lamens en Rus naar kwartfinales bij WTA-toernooien in Azië

Tennissters Suzan Lamens en Arantxa Rus hebben de kwartfinales bereikt van WTA-toernooien in Azië. Lamens schaarde zich bij de laatste acht in Hongkong, Rus deed dat in Jiujiang.

De 25-jarige Lamens won na 2,5 uur in drie sets van de Spaanse Cristina Bucsa: 5-7, 6-4, 6-3. De Zuid-Hollandse won onlangs uiterst verrassend in het Japanse Osaka haar eerste WTA-titel en is nu de nummer 91 van de wereld. De Spaanse Bucsa staat twintig plekken hoger.

In de openingsset werd Lamens twee keer gebroken, maar ze kwam terug tot 5-5. Een derde break werd haar echter fataal. Ze ging vervolgens beter serveren en bleef goed retourneren, maar op 5-2 lukte het haar niet de tweede set binnen te slepen. Twee games later slaagde ze daar wel in. Lamens liep ook in set drie weg bij de Spaanse (5-1). Ze liet op eigen opslag nog twee matchpoints liggen, maar een game later was nummer vier wel raak.

Eerder dit toernooi won Lamens al van de Chinese qualifier Xinyu Gao (6-3, 6-0). Voor de Nederlandse wacht in de kwartfinale een duel met de Russische Diana Sjnaider, de nummer 14 van de wereldranglijst.

EPA Arantxa Rus

Rus was in Jiujiang in de tweede ronde met 6-4, 7-6 (4) te sterk voor de Tsjechische Linda Fruhvirtova. In de kwartfinales neemt de als zesde geplaatste Rus het op tegen de Zwitserse Viktorija Golubic.