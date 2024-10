Lamens heeft geen kind aan Gao en bereikt tweede ronde in Hongkong

Suzan Lamens is doorgedrongen tot de tweede ronde van het WTA-toernooi in Hongkong. Ze maakte op het hardcourt optimaal gebruik van een off-day van Gao Xinyu en liet de Chinese kansloos: 6-3, 6-0.

De 25-jarige Lamens won onlangs uiterst verrassend in het Japanse Osaka haar eerste WTA-titel en is nu de nummer 91 van de wereld. De één jaar oudere Gao (WTA-170) kwam onlangs op de vier WTA-toernooien in eigen land niet door de eerste schifting.