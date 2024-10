ANP Suzan Lamens

Kersvers toernooiwinnares Lamens direct onderuit in Guangzhou, ook Rus strandt

Suzan Lamens is twee dagen na haar WTA-titel in Osaka direct gestrand bij het hardcourttoernooi in Guangzhou. De Tsjechische nummer 47 van de wereld, Marie Bouzková, was haar in de eerste ronde met 6-3, 6-1 de baas.

De Zuid-Hollandse, door haar succes van vorige week van de 125ste plaats gestegen naar plek 88 op de wereldranglijst, moest zondag in Japan als gevolg van de regen twee keer in actie komen en leek daardoor nog wat vermoeid. Ze moest in de Chinese stad voor elk punt hard werken en werd in de eerste set direct gebroken.

Bouzková, die in Osaka niet verder kwam dan de tweede ronde, had ook in de tweede set al snel een break te pakken. Lamens bleef geen grip krijgen op de voormalig kwartfinaliste van Wimbledon (2022) en kreeg geen enkele breekkans meer.

Rus buigt voor titelverdedigster

Ook Arantxa Rus slaagde er niet in de eerste schifting te overleven. De Nederlandse nummer 77 van de wereld verloor met 2-6, 4-6 van de Chinese titelverdedigster Wang Xiyu.

De 23-jarige Wang stond vorig jaar maar één set af op weg naar haar eerste WTA-titel, maar wist daarna niet veel potten te breken. Ze won maar drie duels bij haar laatste zeven toernooien.

Na de eerste set met vier breaks bleven breekkansen in de tweede set lang uit. Nadat Rus op 4-3 de eerste breekkans om zeep had geholpen, sloeg Wang een game later wel toe.

Rus werkte vervolgens nog drie matchpoints weg, maar moest zich na dik anderhalf uur toch gewonnen geven.