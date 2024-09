Pro Shots

NOS Sport • vandaag, 14:07 Rus krijgt in Seoul geen poot aan de grond tegen Kostjoek

Voor Arantxa Rus is het WTA-toernooi van Seoul van korte duur geweest. In de eerste ronde had de Zuid-Hollandse, de nummer 84 van de wereld, niet veel in te brengen tegen de Oekraïense Marta Kostjoek (WTA-18): 3-6, 1-6.

De als vijfde geplaatste Kostjoek had in de Zuid-Koreaanse stad de buit na 78 minuten binnen. Ze verloor in de openingsset weliswaar twee keer een opslaggame, maar brak op haar beurt Rus drie keer en sloeg op haar eerste setpoint toe.

In de tweede set kreeg Rus, die onlangs op de US Open de tweede ronde haalde, slechts de helft van haar eerste services binnen de lijnen. Mede daardoor kwam ze pas in de vijfde game op het scorebord en daar bleef het ook bij. Kostjoek had even later aan één matchpoint genoeg om de zege veilig te stellen.