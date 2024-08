ANP

Rus verliest van Navarro en strandt in de tweede ronde van de US Open

Arantxa Rus is in de tweede ronde van de US open uitgeschakeld door Emma Navarro. De Amerikaanse won eenvoudig in twee sets: 6-1, 6-1.

Rus had in de eerste ronde in New York nog knap gewonnen van de Roemeense Ana Bogdan. Het was voor de eerste keer sinds 2011 dat Rus de tweede ronde van de US Open wist te bereiken.

Navarro is de nummer twaalf op de wereldranglijst. Ze rekende in de eerste ronde in 6-1, 6-1 af met Anna Blinkova uit Rusland.