AFP Aryna Sabalenka

NOS Sport • gisteren, 21:58 Sabalenka probleemloos naar derde ronde US Open, ook Zverev door

Aryna Sabalenka is doorgedrongen tot de derde ronde van de US Open. De nummer twee van de wereld ontdeed zich in iets meer dan een uur van Lucia Bronzetti (WTA-76): 6-3, 6-1.

De Belarussische, die in 2023 van Coco Gauff verloor in de finale en in 2021 en 2022 in de halve finales strandde, had in de eerste set aan één breekkans genoeg voor het binnenhalen van de set. Ook in set twee gaf ze haar Italiaanse tegenstander geen kans op haar eigen opslag.

Bronzetti wist nog één keer haar opslag te behouden en moest even later toezien hoe Sabalenka de partij met een mooi dropshot besloot.

Zverev ook door

Alexander Zverev heeft zich voor de derde ronde van de US Open geplaatst. De Duitse finalist van 2020 zette de Fransman Alexandre Müller met 6-4, 7-6 (5), 6-1 aan de kant.

EPA Alexander Zverev

De 27-jarige Müller, die van zijn vorige zeven wedstrijden tegen spelers uit de top tien er één wist te winnen (in mei klopte hij Roebljov in Rome), kwam in de eerste set knap terug van een break achterstand, maar werd daarna snel weer gebroken.

De als vierde geplaatste Zverev had het in de tweede set lastiger met Muller, die voor het eerst in de tweede ronde stond. Nadat Zverev in de tiebreak had doorgetrokken, kwam zijn 54ste zege van dit jaar niet meer in gevaar.