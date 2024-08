Pro Shots Arantxa Rus

NOS Sport • vandaag, 20:02 Tennisster Rus strandt na goede reeks in kwartfinales in Cleveland

Arantxa Rus is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Cleveland. Op het Amerikaanse hardcourt verloor ze in twee sets van McCartney Kessler: 4-6, 3-6.

Rus ging de partij in als nummer 95 van de wereld, haar opponente is de mondiale nummer 98. Er werd dus een gelijkwaardige partij verwacht, maar al gauw bleek de Amerikaanse in haar thuisland een klasse beter. Opmerkelijk was dat Rus zeven dubbele fouten sloeg en haar tegenstander geen.

Op het toernooi in Cleveland had Rus tot de kwartfinales nog geen set verloren. In eerdere rondes versloeg ze de Italiaanse Lucia Bronzetti (WTA-69) en de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA-50), die beiden een stuk hoger op de wereldranglijst staan.

US Open

Volgende week komt de 33-jarige Rus in actie op de US Open. In de eerste ronde van het grandslamtoernooi in New York stuit ze op de Roemeense Ana Bogdan (WTA-103).