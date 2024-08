ANP Jesper de Jong

NOS Sport • vandaag, 19:19 De Jong mist hoofdtoernooi US Open op een haar, nog kleine kans als lucky loser

Jesper de Jong is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de US Open. De Nederlander moest het in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi in drie sets afleggen tegen de Australiër Li Tu: 6-3, 1-6, 5-7.

De Jong was erg dicht bij kwalificatie voor het hoofdtoernooi en miste bij een 5-4 stand in de laatste set zelfs twee matchpoints. Die klappen kwam hij niet meer te boven.

Het gebeurde dit jaar twee keer dat De Jong een grandslamtoernooi binnenkwam als qualifier. Eerder lukte hem dat op de Australian Open, waar hij in de tweede ronde uiteindelijk verloor van Jannik Sinner, en op Roland Garros, waar hij in de tweede rondde strandde tegen Carlos Alcaraz.

Er is nog een kleine kans dat De Jong als 'lucky loser' alsnog mee mag doen aan de US Open. Een loting moet dat in de komende week uitwijzen.

Later ook Hartono

Om 20.15 uur komt de Nederlandse Arianne Hartono ook in actie in de laatste kwalificatieronde van de US Open. Ze is de nummer 149 van de wereldranglijst en neemt het op tegen de Japanse Ena Shibahara, de mondiale nummer 218.

In 2018 werd Hartono, die studeerde aan de universiteit van Mississippi, nationaal kampioen in het Amerikaanse universiteitstennis.

Griekspoor, Van de Zandschulp en Rus kennen tegenstanders Tallon Griekspoor (ATP-28) neemt het in de eerste ronde van US Open op tegen de Indiër Sumit Nagal (ATP-75). Botic van de Zandschulp (ATP-88) stuit op de Canadees Denis Shapovalov (ATP-139). Griekspoor versloeg Nagal in hun enige onderlinge duel, een challenger in 2019. Shapovalov stond dit jaar voor het eerst tegenover Van de Zandschulp, in Indian Wells, en die wedstrijd won de Canadees. Arantxa Rus (WTA-95) krijgt Ana Bogdan (WTA-103) tegenover zich. De Roemeense won elk van de vier onderlinge partijen.