NOS Sport • vandaag, 13:35 • Aangepast vandaag, 18:28 Tennisster Rus in Parijs uitgeschakeld in enkelspel én vrouwendubbel

2:45 Rus in tweede ronde uitgeschakeld door Zheng in enkelspel

Arantxa Rus heeft in de tweede ronde van het olympisch tennistoernooi niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Nederlandse nummer 103 van de wereld verloor in twee sets van de Chinese Zheng Qinwen, de mondiale nummer zeven: 2-6, 4-6.

Later op de dag kwam ze ook nog in actie in het vrouwendubbel en ook dat liep niet goed af. Samen met Demi Schuurs bleek ze in de eerste ronde niet opgewassen tegen het Franse koppel Caroline Garcia en Diane Parry: 7-6 (2), 3-6, 4-10.

Herstel na zwakke start

Rus herpakte zich in haar single tegen Zheng na een zwakke start en kwam bij vlagen goed mee met haar Chinese opponente, die dit jaar nog finaliste op de Australian Open was en in de eerste ronde met een double bagel van de Italiaanse Sara Errani gewonnen had.

Op 4-0 in de eerste set leek eenzelfde scenario tegen Rus in de maak, maar mede dankzij een break gaf de 33-jarige Nederlandse de setscore een iets draaglijker aanzien.

De twaalf jaar jongere Zheng liep in de tweede set dankzij haar harde, lange slagen weer snel weg, maar ditmaal sputterde Rus wat meer tegen. Zheng bleef echter koel, werkte op 5-4 een breekpunt weg en sloeg toe op haar eerste wedstrijdpunt.

Bekijk hier de reactie van Arantxa Rus:

1:48 Rus geniet van Olympische Spelen ondanks uitschakeling: 'Hele mooie sfeer'

De tribunes waren opvallend goed gevuld met supporters in oranje kleding, terwijl ook chef de mission Pieter van den Hoogenband aandachtig toeschouwer was. De Nederlanders lieten zich op positieve wijze gelden door Rus tot het laatste punt toe te juichen.

Ook nederlaag in dubbel

In het dubbel dat een paar uur later volgde was het aan Rus niet te zien dat ze al een enkelspel in de benen had. Vooral vanaf de baseline sloeg ze herhaaldelijk toe met haar harde en zuivere, linkshandige forehand.

In de eerste set verspeelden Rus en Schuurs nog wel een 5-2 voorsprong, om de set alsnog te pakken met overtuigend spel in de tiebreak. Daarna kwam de klad erin en namen de Françaises de regie over. In de supertiebreak waren ze niet alleen rustiger, maar vooral ook doortastender.

Griekspoor-Alcaraz

In het olympisch tennistoernooi komt Tallon Griekspoor vandaag in het mannenenkelspel nog in actie. Hij neemt het om 19.00 op tegen Carlos Alcaraz, deze zomer de winnaar van Roland Garros én Wimbledon.

In het mannendubbel komen Robin Haase en Jean-Julien nog de baan op en in het gemengd dubbel spelen Schuurs en Wesley Koolhof een partij in de eerste ronde.