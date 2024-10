ANP Suzan Lamens

NOS Sport • vandaag, 08:49 • Aangepast vandaag, 16:15 Tennisster Lamens wint in Osaka haar eerste WTA-titel: 'Van tevoren nooit kunnen bedenken'

Suzan Lamens heeft het WTA-toernooi van Osaka gewonnen. De Nederlandse tennister was in de finale met 6-0, 6-4 te sterk voor de Australische Kimberly Birrell (WTA-150). En dat is knap, want de Nederlandse moest zich nog via de kwalificaties plaatsen voor het toernooi in Japan.

Voor de 25-jarige Lamens is het haar eerste titel op WTA-niveau. Eerder dit jaar boekte ze op een niveau lager (WTA 125) al wel een toernooizege. Ze won het graveltoernooi in het Portugese Oeiras. Door de zege komt Lamens de mondiale top-100 binnen.

Arantxa Rus was de laatste Nederlandse tennisster die een WTA-toernooi won. In 2023 schreef ze in Hamburg haar enige WTA-titel op haar naam.

'Magische grens'

"Ik had dit van tevoren nooit kunnen bedenken. Maar ik heb deze week een hoog niveau gehaald. De top-100 bereiken was vanaf jongs af aan een doel en ik ben die magische grens nu voorbij, dat maakt me heel trots", zegt de tennisster bij Langs de Lijn op Radio 1.

Door haar nieuwe plek op de ranglijst gaat Lamens nu grotere toernooien spelen. "De toernooikeuze wordt makkelijker en ik hoef geen kwalificatiewedstrijden meer te spelen." Daarnaast is ze nu automatisch geplaatst voor de grandslamtoernooien.

"De Australian Open heb ik nu wel zo goed als binnen. Maar daarna moet ik wel mijn punten gaan verdedigen, dus ik hoop dat ik nog veel toernooien mag winnen."

En wie weet wat er dan in het verschiet ligt voor de 25-jarige speelster. "Het volgende doel is top-50. Als ik net als Kiki Bertens de top tien zou kunnen halen, zou ik daar voor tekenen, maar laten we het in kleine stapjes bekijken."

Weinig rust

Lamens en Birrell speelden kort voor de finale nog hun door regen uitgestelde partij in de halve finales. Daarin rekende de Nederlandse in anderhalf uur af met de Française Diane Parry (WTA-52): 6-2, 6-4.

Ondanks de korte rustperiode leek er van vermoeidheid bij Lamens geen sprake. Ze won de eerste set in 22 minuten en verloor maar drie punten op haar opslag. Lamens kwam in de tweede set tweemaal terug van een break achter en brak Birrell in de slotgame.

Schuurs succesvol in China

Dubbelspecialiste Demi Schuurs won in het Chinese Ningbo haar tweede toernooi van het jaar. De 31-jarige Limburgse versloeg samen met haar Chinese partner Yuan Yue het als eerste geplaatste Amerikaans-Australische duo Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez in de finale. Na iets meer dan een uur spelen was het 6-3, 6-3 voor het Nederlands/Chinese duo.

Schuurs, die met Wesley Koolhof deze zomer als vierde eindigde op de Olympische Spelen in Parijs, won in februari met haar Braziliaanse dubbelpartner Luisa Stefani het dubbeltoernooi in Doha.

Stefani heeft haar seizoen inmiddels beëindigd, waardoor Schuurs dit jaar voor het eerst sinds 2017 de WTA Finals mist.