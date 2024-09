Hartono verliest van Siegemund en loopt finale WTA-toernooi Thailand mis

Arianne Hartono is er niet geslaagd de finale te bereiken van het hardcourttoernooi van Hua Hin in Thailand. De Meppelse, die 180ste staat op de wereldranglijst, moest haar meerdere erkennen in Laura Siegemund uit Duitsland (WTA-99): 3-6, 3-6.

De 28-jarige Hartono reikte in Thailand voor het eerst in haar loopbaan tot de halve finales op de tour. Zicht op haar eerste finale had ze nooit. Daarvoor was haar opslag niet dwingend genoeg.