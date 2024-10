Volkswagen vraagt werknemers om 10 procent loonsverlaging

Teruglopende winst

Vanochtend maakte Volkswagen bekend 4 procent minder auto's verkocht te hebben ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook maakte het bedrijf fors minder winst: in het derde kwartaal van 2024 lag die 42 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daarmee kelderde de bedrijfswinst in de eerste negen maanden van dit jaar van ruim 16 miljard euro naar iets minder dan 13 miljard euro.

Mogelijke fabriekssluitingen

Het bericht van Volkswagen komt op het moment dat er toch al grote onrust is onder werknemers. Eerder deze week meldde de ondernemingsraad van de autofabrikant dat Volkswagen zeker drie fabrieken wil sluiten en tienduizenden banen wil schrappen . Daarbij werd ook al over een mogelijke loonsverlaging gesproken.

Het bedrijf bevestigde dat toen niet, en ook in de nieuwe mededeling rept de autobouwer alleen over het gevraagde loonoffer. Wel kondigde Volkswagen eerder al een grote reorganisatie aan. Het is dan ook onduidelijk of met het accepteren van een loonsverlaging ook de eventuele sluiting van fabrieken of het schrappen van banen voorkomen zou kunnen worden.