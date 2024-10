Lansink stopt na drie jaar als bondscoach van de springruiters

Jos Lansink stopt als bondscoach van de Nederlandse springruiters. Lansink was de afgelopen drie jaar verantwoordelijk voor de springruiters, maar heeft bij paardensportbond KNHS aangegeven dat hij keuzes moet maken in zijn drukke schema.

"Ik heb deze functie drie jaar met heel veel plezier vervuld, maar zie geen kans om mijn taken als bondscoach nog langer te combineren met mijn eigen bedrijf", aldus de 63-jarige Lansink in een persbericht.

Lansink, die als ruiter zeven Olympische Spelen meemaakte, volgde in 2022 Rob Ehrens op bij de springruiters. In zijn eerste jaar als bondscoach won Lansink met zijn team zilver op het WK in het Deense Herning. Op dat WK was er ook individueel brons voor Maikel van der Vleuten.