Springruiter Van der Vleuten wint olympisch brons in tuinen van Versailles

Springruiter Maikel van der Vleuten heeft aan het individuele olympische toernooi een knappe bronzen medaille overgehouden. De 36-jarige Brabander, die drie jaar geleden in Tokio met zijn ruin Beauville Z ook al derde was geworden, was in de tuinen van Versailles een van de drie ruiters die na een foutloze eerste omloop de barrage bereikte.

Van der Vleuten, die met Nederland in de landenwedstrijd op de ondankbare vierde plaats was geëindigd, wist zich voor die beslissende ronde dus al zeker van een volgende plak. In de barrage, waarin acht sprongen moesten worden genomen, maakte hij met Beauville Z echter één springfout.

3:13 Lansink: 'Vandaag viel het kwartje gelukkig de goede kant op, verdiend ook'

Van der Vleuten was tot haast gedwongen geweest, omdat zijn voorganger Christian Kukuk zonder fouten in een snelle 38,34 was rondgegaan. Vervolgens was het wachten op het resultaat van Steve Guerdat. Ook de Zwitser ging eenmaal in de fout, maar bleek sneller dan Van Vleuten.

Het zilver ging dus naar Guerdat, terwijl Kukuk aan zijn twee perfecte rondes met Checker 47 de gouden medaille overhield. Voor Van der Vleuten was er na de Spelen van Tokio in 2021 en de WK van 2022 in het Deense Herning voor de derde keer op rij brons.

Reuters Maikel van der Vleuten met zijn medaille

"Super, super", reageerde bondscoach Jos Lansink. "De hele week viel het kwartje iedere keer de verkeerde kant uit. En vandaag viel het voor Maikel goed. Gelukkig. Een mooie bronzen medaille. En een verdiende. In Tokio derde, in Herning derde, en nu weer derde op een zwaar kampioenschap. Ik denk uniek voor dezelfde combinatie."

Emmen en Smolders in de fout

Voor de eerste schifting was een parcours uitgezet met vijftien hindernissen en negentien sprongen, dat niet alleen pittig oogde maar dat ook bleek te zijn. Zo wist Ben Maher, die vrijdag met Groot-Brittannië de landenwedstrijd won en al snel aan de bak moest, niet schadevrij rond te gaan en kon hij titelprolongatie op zijn buik schrijven.

Er waren al zeven combinaties gepasseerd toen Kukuk als eerste een nulronde noteerde. Van der Vleuten en zijn paard Beauville Z, die een dag eerder in de kwalificatie nog een balk eraf gooide, voegde zich even later bij hem.

Kim Emmen, de debutante die met Imagine drie foutloze rondes had afgeleverd in Parijs, verspeelde haar kansen al op de eerste hindernis en kwam uiteindelijk uit op twaalf strafpunten.

ANP Kim Emmen in actie met Imagine

Harrie Smolders, die zich als vierde voor de finaledag had geplaatst, maakte één springfout en kreeg twee strafpunten wegens tijdoverschrijding.

Ook wereldkampioen Henrik von Eckermann redde het niet. Zijn paard King Edward koos plots een andere richting, waarna de Zweed op de grond tuimelde. De ene na de andere grote naam sneuvelde. De Zwitser Guerdat was de enige die nog wist aan te sluiten bij Kukuk en Van der Vleuten.