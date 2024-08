Amazone Van Liere grijpt net naast medaille in kür op muziek

Het is Dinja van Liere en haar paard Hermès net niet gelukt een medaille te bemachtigen in de kür op muziek. In de tuinen van Versailles kwam de amazone tot een score van 88,432 procent. Daarmee kwam ze een half procent tekort voor een medaille.

Puntenrecord

Van Liere zette een nieuw persoonlijk puntenrecord neer en was ondanks het misgrijpen van een podiumplaats lovend over haar paard. "Ik ben zo supertrots op hem."

Scholtens deelt dat gevoel: "Het zijn mijn eerste Spelen, dus ik wist niet zo heel goed wat er op me af zou komen. Het is een mega-ervaring, iets wat ik nog nooit heb meegemaakt."

Zowel Van Liere als Scholtens is tevreden over wat ze op de Spelen hebben laten zien. "We hebben gereden voor wat we waard zijn. Voor nu hadden we het niet zo heel veel beter kunnen doen", analyseert Van Liere.